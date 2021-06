Tchad : la Directrice générale de la STE échange avec la population d’Abéché sur le problème d’eau potable

Après sa visite sur les sites des projets Biteha 1 et 2, la Directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE) Koubra Hisseine Itno a échangé le vendredi soir avec la population d’Abéché sur le problème d’eau potable dans cette ville ainsi que les solutions envisagées.

Une soixantaine de représentants de la population d’Abéché notamment le maire de la ville, les délégués d’arrondissements, les chefs de carrés, les leaders de la société civile, etc. ont répondu à cet appel pour un échange avec l’équipe de la Société tchadienne des eaux (STE) présente dans la ville.

La Directrice générale de la STE, Koubra Hisseine Itno a indiqué que cette rencontre a été initiée afin d’échanger avec la population d’Abéché sur le problème d’eau auquel fait face la ville et écouter les avis de la population. La DG a expliqué où et comment l’eau est produite et acheminée vers Abéché. Elle a aussi souligné que la capacité actuelle ne permet pas de couvrir les besoins de la population qui a considérablement augmentée.

Les participants à la rencontre d’échange

Les participants à la rencontre ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette occasion qui leur est offerte pour exprimer leurs préoccupations. Ils ont posé plusieurs questions à la Directrice notamment sur ce qui pose réellement problème et ce qu’entend faire la société pour répondre aux besoins en eau de la population d’Abéché. Koubra Hisseine Itno dans ses réponses a indiqué que certes l’augmentation rapide de la population a fait en sorte que la demande est supérieure à l’offre mais elle assure qu’avec la mise en œuvre du projet Biteha 2 en complément du projet Biteha 1 qui alimente actuellement la ville en eau, l’accès à l’eau potable sera bientôt de 100% dans la ville d’Abéché.