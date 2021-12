Tchad : la 5e édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat est lancée

N’Djamena vibre au rythme de l’entrepreneuriat. La 5e édition de la semaine mondiale est lancée ce 6 novembre en présence de nombreux jeunes.

Le programme de cette initiative qui œuvre pour l’entrepreneuriat jeune s’accentue sur plusieurs activités visant à établir un courant entre aspirants et entrepreneurs.



Des initiatives nouvelles sont visibles de part les stands que nous avons visités. Cette édition est marquée par la présence massive des jeunes filles, plus de 90 % des stands appartiennent à la gent féminine qui monte en flèche dans ce secteur depuis quelques années. Des jus de fruits, des tableaux peints, des vêtements créés en passant par des parfums et les studios photos, sont visibles.



La clôture sera faite le 12 novembre lors de la nuit des entrepreneurs. L’objectif visé est de réunir de nombreuses personnes autour d’un point commun : la communion et la connexion des millions de personnes passionnées par l’entrepreneuriat afin de libérer leurs idées d’entreprises et de les transformer.