Tchad : huit boutiques incendiées à cause d’un problème de “jetons”

Huit boutiques ont été réduites en cendres cet après midi du dimanche au quartier champ de fils. Selon un témoin, l’incendie a été provoqué par un jeune qui revendiquait ses jetons avec un boutiquier.

Selon une source sécuritaire, l’incendie a été provoqué par un jeune mécanicien qui a des “avoirs” chez l’un des boutiquiers de la zone. Ce jeune est venu demander ses jetons et a fini par se disputer avec le boutiquier. “Il a sorti un briquet et menacé de brûler la boutique”, rapporte la source. “Lorsqu’il a allumé le briquet, automatiquement la flamme a pris l’essence dans le magasin et l’incendie a pris toutes les boutiques à côté”, poursuit la source.

Selon l’un des boutiquiers, “il y a des pièces détachées de plus de 9 millions de francs CFA. En plus une somme de 700 mille francs en argent liquide. Tout est parti dans l’incendie en quelques minutes”. Un autre boutiquier déclare que : ” quelqu’un vient de me donner cinq millions pour remettre à un autre.Je suis allé prier et voilà tout est parti en fumée”.

Le jeune mécanicien est arrêté. Il est gardé dans un commissariat.