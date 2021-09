Tchad : des ressortissants du Borkou boudent le rattachement d’une partie de leur province au Tibesti

Par un point de presse fait le lundi 20 septembre 2021, des ressortissants du Borkou ont dénoncé l’ordonnance n°001/PCMT/2021 du 31 août 2021, portant rattachement d’une partie de la province du Borkou au Tibesti.

Par ordonnance No 001 du 31 août 2021 qui a modifié l’ordonnance No 001 du 11 février 2019 portant création des unités administratives et des collectivités autonomes, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby rattaché le département d’Emi Koussi, qui était dans le Borkou, à la province du Tibesti.

Une décision qui ne passe pas auprès des ressortissants du Borkou. « Nous sommes indignés de cette décision brusque prise par le président du Conseil militaire de transition, par ladite ordonnance en rattachant une grande partie du Borkou au Tibesti oubliant les frontières délimitées par le colon et qui sont même documentés », s’est emporté le président de l’Association, Bara Bara Hassan Elie Tidei.

Ces ressortissants du Borkou, membres de différentes associations de la société civile, après des concertations à Faya, demandent au PCMT, par une lettre ouverte, de revenir sur son acte qui, selon eux, « provoque un climat de mauvaise cohabitation entre les communautés du Borkou-Tibesti ».