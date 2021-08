Tchad : des élèves préparent la rentrée scolaire par le petit commerce

Confrontés à diverses difficultés, certains élèves vacanciers se lancent dans des petits commerces pour, non seulement parer aux besoins quotidiens, mais aussi préparer la rentrée scolaire.

En cette période des vacances, des élèves font des petits commerces afin de subvenir à leurs besoins et préparer la prochaine rentrée scolaire. Ils sont généralement âgés entre 12 et 17 ans. A pieds, leurs marchandises rangées sur la tête, les épaules ou tenues en main, ces élèves font le tour de la ville.

Djedouboum Dieudonné est l’un d’eux. Brosses à dents et dentifrices en main, il donne les raisons qui l’ont emmené à se lancer dans cette activité.” Avant tout, je suis orphelin de père et ma mère est une ménagère donc c’est pas facile pour moi. Ma situation familiale ne me permet pas de faire les cours d’été avec les autres. Je suis obligé de me lancer dans ce petit commerce pour assurer mes besoins et préparer l’année scolaire qui s’annonce à grand pas. C’est chaque année que je fais des petits commerces et arrivé au mois d’octobre, j’ai déjà le maximum de mes fournitures scolaires”, confie-t-il.

Élève en classe de CM2, Mbailassem aubin, a choisi malgré lui de vendre de la cigarette. ” Il est vraiment difficile pour moi d’aller faire les cours d’été et j’ai préféré le commerce. Je me suis lancé tôt pour assurer certains de mes besoins et préparer ma rentrée scolaire. C’est grâce au commerce que j’étudie”, dit-il.

Denemadji Félicité n’est pas en reste. Le commerce est très important pour elle. Les tubercules qu’elle vend en cette période des vacances vont lui permettre d’acheter ses fournitures scolaires et se prendre en charge. ”Plus ça me rapporte, plus c’est moins de dépense du côté de mes parents”, se réjouit celle qui dit préparer sereinement la classe de seconde.

Noukamna Dayam, stagiaire