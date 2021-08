Tchad : Airtel et Orabank facilitent l’accès au numérique

MESSAGE – Les fonctionnaires et les salariés du secteur privé dont les comptes sont domiciliés à Orabank n’auront plus de souci à se faire pour acquérir un Smartphone (Téléphone intelligent). Airtel Tchad, en partenariat avec Orabank et le fournisseur de terminaux mobiles Tecno/Samsung, a lancé, ce samedi 31 juillet 2021, dans ses locaux en face de la Grande Poste, « le crédit Smartphone ».



Ce crédit permet aux fonctionnaires et aux salariés de se procurer un Smartphone de leur choix. C’est donc une opportunité offerte aux clients d’Orabank d’avoir accès à ce produit à l’ère du digital où le Smartphone est devenu un outil incontournable dans la vie quotidienne. Cela facilite la connectivité et dynamise les activités sociales, économiques et professionnelles. Le crédit Smartphone permet d’avoir accès immédiatement au Smartphone de ses rêves, de le rembourser en six (6) mois et à 0% de taux d’intérêt.



Le client bénéficie en plus de nombreux avantages offerts par Airtel Tchad. D’abord, une SIM 4G avec 1GB d’internet lui offert dès l’acquisition de son Smartphone. Ensuite, sur une durée de six (6) mois, à compter de la date de l’achat du Smartphone, le client bénéficiera d’un bonus de 100% sur tout achat de forfaits internet de 7 à 30 jours.



Tout salarié est éligible à ce crédit, à condition de posséder ou d’ouvrir un compte courant à Orabank et d’y domicilier son salaire. Le crédit bancaire lui sera octroyé en fonction de la valeur du Smartphone choisi, et de son salaire, après une simulation qui évaluera sa capacité de remboursement.



Le Directeur général d’Airtel Tchad, Djibril Tobe, qui se réjouit de ce partenariat « gagnant-gagnant », rappelle que la problématique de l’accès au Smartphone au Tchad est une grande barrière pour le développement du numérique. Il invite les fonctionnaires et autres salariés à ouvrir leurs comptes à Orabank pour bénéficier de cette opportunité.



Quant à Mamadou Bass, Directeur général d’Orabank, il déclare que ce partenariat entre son institution et Airtel Tchad aidera, nécessairement, les clients à avoir accès au Smartphone qui coûte très cher au Tchad, et leur permettra de gérer leur budget de façon optimale.

