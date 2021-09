Tchad : action de salubrité dans les locaux du ministère de la Justice

L’association Future team en partenariat avec l’association Lest’s Do it et la mairie de N’Djamena, ont donné ce matin, un coup de balai au ministère de la Justice.

À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage, l’association Future team en partenariat avec la mairie de N’Djamena et l’association Lest’s Do it ont procédé au nettoyage des locaux du ministère de la Justice. Le coup d’envoi a été donné par le coordonnateur de l’association Future team, Dr Hassane Moussa Mahamat.

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, a salué l’initiative de ces jeunes. “La salubrité de nos maisons, quartiers et nos institutions n’est pas l’affaire de la mairie, mais c’est une affaire de santé publique”. Il appelle toute les populations à sortir chaque samedi nettoyer l’intérieur et l’extérieur de leurs maisons.

Pour le coordonnateur de Future team, Dr Hassane Moussa Mahamat, “cette activité s’inscrit dans le cadre de promouvoir la culture de la salubrité comme action citoyenne. C’est une contribution cruciale pour relever le niveau de sensibilisation afin que nos populations puissent mieux produire, mieux consommer et moins jeter”.

Il ajoute que, “rendre la ville propre est un volet important dans notre travail. Nous voulons à travers cette activité encourager toutes les composantes de la population et les institutions, à agir ensemble pour la propriété du cadre de la vie et du travail”.

Denerabé Marie-Lord, stagiaire