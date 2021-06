Tchad : à N’Djamena, des œufs pourris et plus chers pourrissent la vie des consommateurs

SOCIÉTÉ – Depuis un certain temps, les revendeurs des œufs et les consommateurs se plaignent du prix et de la qualité des œufs vendus par les grossistes. Des œufs qui coûtent plus chers et dont beaucoup sont pourris.



Les œufs deviennent de plus en plus chers à N’Djaména. De surcroît, on constate que beaucoup sont pourris, ce qui est inhabituel. Les consommateurs se plaignent chaque jour. Les revendeurs ne sont pas en reste. Le plateau qui se vendait entre 2000 et 2250 FCFA est désormais à 2750 ou 3000 FCFA.

En effet, les œufs deviennent rares dans la capitale tchadienne depuis que certaines entreprises dites nationales ont pesé de tout leur poids pour interdire l’importation. « Ici, on ne fabrique pas en quantité suffisante pour desservir la ville de N’Djaména moins encore le Tchad mais on interdit l’importation par le simple fait qu’une personne prétend avoir une ferme pour produire des œufs. Comme c’est interdit, nous faisons beaucoup de gymnastiques pour importer les œufs du Cameroun, c’est pourquoi ça revient cher aux consommateurs qui sont nos clients », explique Abakar Hassan, un vendeur des œufs au marché de Dembé.

Adam Mahamat, un autre vendeur des œufs abonde dans le même sens. « Nous sommes vraiment agacés, les clients pensent que nous sommes malhonnêtes, or il n’en est rien. Le problème c’est que les fermes du Tchad ne produisent pas en grande quantité et les propriétaires font de la surenchère. Tu prends un peu du Tchad et un peu du Cameroun et ça fait l’affaire. Le prix est élevé parce que nous payons les taxes à la mairie, nous payons également la douane et bien d’autres charges pour entrer en possession de ces œufs que vous voyez », détaille-t-il.



En plus d’être chers, il y a beaucoup d’œufs pourris ces derniers temps. Ce mercredi 23 juin 2021, Mlle Isabelle Nehoremem, détentrice d’une alimentation près du marché de Dembé sur la première voie de contournement à N’Djaména, s’excuse sans cesse, auprès de ses clients. Pour cause, des désagréments causés par la qualité du plat d’omelette qu’elle vient de leur servir. « Excusez-moi, je ne savais pas que ces œufs étaient pourris. Vous êtes le deuxième client à me le reprocher. Pourtant, le contenu ne présente pas des signes de pourrissement visibles », se justifie-t-elle. A la question de savoir le pays d’origine de ces œufs, Mlle Isabelle nous répond : « Le Tchad n’a pas des œufs en quantité pour nous fournir. On en commande depuis le Cameroun et on apporte par le fleuve, donc peut-être que l’eau a touché, c’est pourquoi c’est complètement pourri », tente-t-elle d’expliquer. Sur place, elle appelle en vain son fournisseur qui lui apporte les œufs.



Le 25 juin 2021, aux environs de 16 heures, sur l’avenue Kaltouma Nadjina au quartier Moursal dans le 6e arrondissement, une jeune femme constate, à plusieurs reprises, une couleur bizarre et des odeurs nauséabondes dans les omelettes qu’elle a préparées. Elle pique une colère noire et jette le reste des plateaux dans la poubelle. « Ce Mahamat-là va me sentir quand il va venir me demander de lui donner son argent. Je lui avais bien dit que je ne veux pas ses soi-disant œufs made in Tchad mais il ne me comprend pas », fulmine-t-elle.



De nombreux clients, des vendeurs ambulants et bien de restaurants de la capitale dénoncent la qualité des œufs qui se trouvent ces derniers temps dans les marchés. Ils sont tous unanimes qu’après cuisson ou en omelettes, ces œufs puent mais également donnent une couleur rougeâtre et non jaunâtre comme d’habitude. « J’ai acheté le plateau d’œufs à 2750 FCFA. Mais j’ai constaté trois jours plus tard que ce n’est pas de la bonne qualité. J’ai juste trouvé dix qui étaient biens. Le reste est sur la poubelle », nous confie Nelemngaye Patricia, jeune dame habitant le quartier Moursal.



Source de maladies



Selon le nutritionniste Djenodji Béamloi Maxime, les conséquences sont énormes. Pour lui, il faut d’abord parler de l’état de pourrissement des œufs avant de voir les causes. Djenodji Béamloi Maxime explique que la coquille, la membrane, l’albumine (blanc d’œuf) et vitellus (jaune d’œuf), toutes ces composantes de la cellule œuf lui offre une durée de vie. « Un œuf ne peut vivre au-delà de trente (30) jours et une température qui ne dépasse pas 25°c. Et une mauvaise conservation, soit par la maison de fabrique ou par le revendeur, et laver les œufs réduisent la durée normale de la cellule œuf car la pellicule protectrice de l’œuf qui se trouve au niveau de la coquille et qui le protège contre les bactéries est détruite par le fait de laver les œufs », confie-t-il.

Pour le nutritionniste, la consommation de ces œufs pourris entraine la dégradation des protéines car l’œuf contient neuf acides aminés essentiels à l’organisme, donc quand la coquille est dépouillée de ces pellicules protectrices, il perd tous les éléments nutritionnels qu’il apporte à l’homme.



Selon Djenodji Béamloi Maxime, la consommation des œufs pourris expose aux salmonelles, ces agents qui existent même à l’état naturel. Par exemple, les salmonelles actives qui peuvent provoquer la typhoïde, les maux de ventre, la diarrhée, etc.