Tchad : à Linia, l’AJADD sensibilise sur la paix et le dialogue

L’Association des jeunes acteurs du développement durable (AJADD), a lancé ce samedi, 30 octobre, à Linia, une sous-préfecture de la province du Chari-Baguirmi, sa campagne de sensibilisation sur la paix, l’unité nationale et le dialogue.

Devant les autorités traditionnelles et religieuses de la sous-préfecture de Linia, le secrétaire général de l’Association des jeunes acteurs du développement durable (AJADD), Saleh Mahamat Adoum, a cité quelques maux qui empêchent le développement du Tchad.” Notre pays à tant souffert à cause des guerres civiles, des conflits intercommunautaires et des conflits agriculteurs éleveurs soldés par des pertes en vies humaines considérables et qui jusqu’aujourd’hui freinent dangereusement le développement de notre cher et beau pays le Tchad”, se désole-t-il.

Il rappelle qu’étant un couloir de transhumance et une sous-préfecture multiculturelle, Linia se doit d’oeuvrer pour la paix et le développement. “Je vous exhorte tous d’intensifier cette sensibilisation dans vos coins et recoins pour éviter les conflits intercommunautaires dans votre circonscription. Je vous invite à la fin à une forte descente chez les nomades pour une sensibilisation de bouche à oreilles”, propose-t-il.

Les autorités présentes disent être conscientes des enjeux de l’ère. Elles apportent leur soutien à cette campagne. Occasion aussi pour elles de poser quelques doléances des populations. “Nous souhaitons avoir une construction de maison des jeunes, une palais des jeunes, une église, une salle de réunion pour les éleveurs, etc.”, lance le représentant d’une autorité traditionnelle, El-Fass Mahamat Abba Ali.

Cette campagne de sensibilisation sur la paix, l’unité nationale et le dialogue concerne les quatre cantons de la sous-préfecture de Linia. Elle va durer plusieurs semaines.

