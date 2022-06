Tchad : à la découverte de la ville de Moussoro

Six leaders de Wakit tamma ont été enfermés à partir du 21 mai à la maison d’arrêt de Moussoro dans la province du Bahr El Ghazal avant d’être libérés le 6 juin 2022 à la suite de leur condamnation avec sursis. L’occasion pour Tchadinfos de vous faire découvrir la ville historique de Moussoro.

La ville de Moussoro fut créée vers 1911 par Serge Besnier. Elle est située à en environ 300 kilomètres au Nord-Est de la capitale du Tchad (N’Djamena). La ville de Moussoro est le chef-lieu de la province du Bahr El Ghazal. Moussoro est limité au Nord par le Borkou-Ennedi-Tibesti, à l’Est par le Batha, à l’Ouest par le Kanem et au Sud par le Hadjer-Lamis. La ville est ceinturée par des dunes de sable.

Actuellement, la ville compte 56 quartiers dont 20 à la périphérie. En 1973, la population était de 5 000 habitants. Aujourd’hui on parle d’environ 70 000 habitants. Sa population est cosmopolite. La principale ethnie est Gourane-Kréda suivie de Kanembou et de Daza. Il y a d’autres ethnies qui étaient présentes depuis la création comme les Sara, les Haoussa, les Boulala, etc.

La ville abrite l’un des plus grands complexes pénitentiaires du Tchad (La maison d’arrêt). La ville détient abrite également les plus grands centres de formations militaires du pays, ANT (Armée Nationale Tchadienne) et GNNT (Garde Nationale et Nomade du Tchad). La ville a bénéficié d’un grand château d’eau métallique (construit en 1973) qui permet de ravitailler une partie de la population en ressources hydriques.

Cette ville fait face aujourd’hui à la sécheresse. Environ 191 000 personnes de la province du Barh El Ghazal sont menacées de famine selon le Gouverneur, le Général Loum Hinansou Laïna. « Les transhumants sont partis un peu plus tôt que prévu. Parce qu’il y a une insuffisance pluviométrique. La saison de pluies est pour bientôt et nous n’avons pas des réserves », lance le gouverneur, le Général Loum Hinansou Laïna, nommé il y a quatre mois.