Tchad : 70 personnes handicapées suivent une formation en montage et gestion des micro-entreprises

L’Office national de la promotion de l’emploi (ONAPE) a lancé une formation à l’endroit des personnes handicapées ce 13 octobre. Elle vise à outiller ces dernières en montage et gestion des micro-entreprises.

C’est une formation qui vise à outiller les personnes à mobilité réduite en montage et gestion des micro-entreprises. Elles sont 70 personnes handicapées à accepter de se faire former par les agents de l’Office national de la promotion de l’emploi (ONAPE). Elles viennent de quatre associations des personnes handicapées.

Le directeur de l’ONAPE prononçant son allocution de circonstance

Une formation qui intervient après les multiples crises socio-économiques et sanitaires dans le pays et le monde. Selon le directeur de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko, des personnes handicapées sont délaissées et font l’objet de discrimination. ’’Ces personnes ont moins de chance d’obtenir un emploi décent que des personnes valides. Et la plus part d’entre elles sont à la fois délaissées, défavorisées et victimes de discrimination multiples’’.

La formation durera 11 jours. Elle sera axée sur quelques modules, notamment la culture entrepreneuriale, l’analyse du marché de l’environnement et des capacités interne de l’entrepreneur, les stratégies entrepreneuriales, le montage de projet.

