Tchad : 5 personnes retrouvées mortes vers Kouba Olanga

Cinq personnes retrouvées mortes dans la zone de Kouba Olanga, province de Borkou, depuis hier par un groupement de la Compagnie de la gendarmerie de cette province.

Le préfet, le chef du sous-groupement et le commandant de la Compagnie se sont rendus sur le lieu pour constater les faits. Selon le compagend (commandant de la compagnie de gendarmerie) de Kouba Olanga, quatre personnes qui se trouvent ensemble et un autre à côté, ont été retrouvées mortes. « Hier j’ai écouté dans notre zone qu’il y a cinq personnes mortes. Directement nous étions dépêchés sur le lieu avec le préfet, sous groupement et moi-même. Et effectivement, nous avons trouvé ces gens morts », relate le Compagend.

Selon lui, des renseignements indiquent que ce sont les prisonniers de Koro Toro qui ont fui la prison lors de sa casse . « Certains on les a trouvés et d’autres sont disparus. Certainement ceux-là sont parmi les disparus. Parmi eux, il y a deux qu’on n’a pas pu identifier, mais à travers leurs habits, les responsables de la prison de Koro Toro vont les reconnaitre. Après on va informer leurs parents », précise le commandant.