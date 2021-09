Tchad : 3 000 cartes nationales d’identité distribuées aux déplacés dans le Lac

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) a distribué ce mardi 28 septembre 2021 à Bagassola dans province du Lac un premier lot de 3 000 cartes nationales d’identité aux personnes déplacées internes.

Le Haut commissariat des Nations unies pour les refugiés (HCR) qui donne cette information à travers un communiqué de presse, indique que c’est le fruit du partenariat entre lui et l’ANATS. Cette opération, selon l’agence onusienne, s’inscrit dans la stratégie de protection et de recherche des solutions durables au profit des personnes relevant du mandat du HCR et s’arrime aux engagements du Tchad sur l’éradication de l’apatridie d’ici 2024.

« Cette activité est le résultat d’une réforme profonde du système d’enregistrement et de documentation des faits d’état civil, y compris, à travers l’ordonnance numéro 002/PR/2020 portant organisation de l’état civil en République du Tchad : enrôler les populations cibles au registre national de la population en incluant tous les ménages des déplacés du Lac », note le communiqué de presse.

Plus de 5 000 personnes visées pour la phase initiale

Le HCR souligne que ce projet d’enrôlement biométrique et de délivrance des documents d’identité vise pour sa phase initiale 5 138 personnes déplacées internes au Lac où il y a plus de 400 000 déplacés internes et environ 30 000 retournés tchadiens depuis le début de la crise sécuritaire en 2013. 47% de cette population, soit 189 270 personnes, sont en âge d’obtenir une carte nationale d’identité, renchérit-il.

« La poursuite de la délivrance des cartes nationales d’identité aux personnes déplacées internes de la province du Lac améliorera les données quantitatives et qualitatives sur les populations à risque d’apatridie au Tchad », déclare Brahim Ali Seid, responsable de la cellule coopération et de l’état civil à l’ANATS, cité par le communiqué.

À ce jour, d’après le HCR, moins de 2,7% des personnes déplacées internes dans la province du Lac ont été enregistrées dans le cadre du programme de la délivrance des cartes nationales d’identité.

« Le programme exige beaucoup de temps et de ressources humaines et logistiques », relève Kahilo Jose Katunda, le chef de la Sous-Délégation du HCR à Bagassola. « Outre les procédures ordinaires de vérification, il faut souvent obtenir des arrêts judiciaires des autorités locales pour valider la véracité de l’origine tchadienne des personnes. Entreprendre ce travail dans plus de 200 sites de personnes déplacées internes dans la province du Lac où la situation sécuritaire est fragile, peut se révéler extrêmement coûteux » insiste Kahilo Jose Katunda, toujours cité par le communiqué de presse.

Le Tchad est l’un des pays africains où le taux d’enregistrement des faits d’état civil demeure très faible. 88 % des enfants de moins de cinq ans ne sont pas enregistrés à l’état civil, renseigne le HCR qui précise que sans enregistrement à l’état civil, les enfants ne peuvent pas avoir accès aux autres documents d’identification nécessaires pour prouver leur identité et accéder aux services de base.

« Il est essentiel de faire en sorte que ces communautés n’aient plus à vivre dans un éternel no man’s land administratif et qu’elles se voient garantir l’accès à l’éducation, aux soins de santé et aux services publics », déclare Kahilo Jose Katunda à propos des populations déplacées.