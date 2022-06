Tchad : 22 inspecteurs des impôts ont prêté serment

22 inspecteurs des impôts ont prêté serment, ce vendredi 3 juin au palais de Justice de N’Djamena.

Ils sont des lauréats de la 17ème promotion de l’Ecole nationale d’administration (ENA) option : Impôt. Intégrés en 2019, ces inspecteurs des impôts ont prêté serment ce vendredi 3 juin devant le président du tribunal de grande instance de N’Djamena, Sou Ngomassinan Sou Takoyoum et le 9ème substitut du procureur de la République, Abakar Abderrahmane Ramat.

Après avoir lu le soit-transmis de ces 22 inspecteurs des impôts, le 9ème substitut du procureur de la République, Abakar Abderrahmane Ramat, a rappelé le principe du serment en ces termes : « Je jure et promets de remplir mes fonctions avec loyalisme et impartialité. De garder le secret dont il m’impose, de ne détourner ou utiliser ce qui est détenu à l’exercice de mes fonctions ». A tour de rôle, les 22 récipiendaires ont repris ces termes consacrés en levant la main droite et en disant : “Je jure“.

Le 9ème substitut du procureur de la République a souligné également que la détermination et l’engagement doivent prendre le dessus sur les intérêts personnels. « Si vous exercez bien votre travail, cela va vous conduire dans un endroit plus aisé si c’est par vocation. Vous êtes comptable en vertu du serment non seulement en République du Tchad mais également devant Dieu. Tous les actes que vous allez poser à partir de cet instant, doivent être accomplis avec probité, morale, rigueur et conscience professionnelle », rappelle-t-il.