Tchad : 11 inspecteurs et un contrôleur des douanes prêtent serment

11 inspecteurs et un contrôleur des douanes ont prêté serment ce vendredi 10 juin 2022, au palais de la justice de N’Djamena.

“Je jure et promets de remplir ma fonction avec loyauté et impartialité, de ne rien révéler le secret porté à ma connaissance, détourner ou utiliser ce qui est détenu de l’exercice de mes fonctions”. C’est avec ces termes que les 11 inspecteurs et le contrôleur des douanes ont prêté serment, en levant la main droite.

Après avoir prêté serment, l’inspecteur des Douanes, Djimadoum Madjingay, s’est exprimé au nom de ses collègues et a remercié le ministre des Finances, le Directeur général des Douanes pour la mission qu’ils reçoivent en ce jour pour servir leur pays.

En effet, l’article 63 du code de la douane de la Cemac (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale), stipule que sous réserve d’âges établis par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.