Tandjilé : un homme poignarde mortellement son rival

Un homme surprend son rival avec sa femme et lui administre deux coups de poignard dans la province de la Tandjilé. C’était le lundi dernier.

Ayant des soupçons d’infidélité de son épouse, il simule un voyage. En pleine nuit, il rentre et surprend son épouse et son amant dans une position qui lui fait piquer une colère. Il dégaine alors son couteau et poignarde mortellement son rival.

« C’était vers 24 h que le chef de poste de Ngamongo m’a contacté. Il m’a dit qu’il y a un décès et on s’est rencontré. On a questionné les deux familles et le problème était autour d’une femme mariée », indique le chef de canton de Mouroumtouloum, Habib Peulngar, .

Le présumé meurtrier et son épouse sont incarcérés à la brigade de recherche de Laï.

Avec la FM Liberté