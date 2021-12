Société : trois centres pour la prise en charge des victimes des VBG

Le ministre de la femme, de la famille et de la protection de l’enfance avec le représentant résidant au Tchad de l’UNFPA, ont visité le centre intégré de services multisectoriels dans l’hôpital mère et enfant, ce jeudi 9 décembre.

Le centre intégré de services multisectoriels a pour objectif de prendre en charge de manière holistique les survivantes des Violences Basées sur le Genre (VBG). Plusieurs ministères seront impliqués dans le fonctionnement de ces centres. Il s’agit du ministère de la femme, de la santé, de la justice et de la formation professionnelle pour permettre aux victimes des VBG de se réinsérer.

Amina Priscille Longoh, ministre de la femme souligne que cela fait suite “à la mission que nous avons effectué à Kinshasa avec l’appui de nos partenaires l’UNFPA et PNUD. Sur place nous avons vu comment la prise en charge des survivantes des VBG se faisait”. “C’est dans ce sens que l’UNFPA a bien voulu nous accompagner pour en faire de même dans notre pays. L’espace qu’on vient de visiter et les travaux qui sont en cours, sont les travaux qui nous permettent d’avoir directement si possible le centre intégré de services multisectoriels”, indique-t-elle.

“Nous avons d’abord le ministère de la santé à travers l’hôpital mère et enfant, qui nous a donné l’espace, donc on a réfectionné et le reste en cours. Deux autres centres l’un à l’hôpital le Bon Samaritain et l’autre à l’hôpital notre Dame des Apôtres”, précise la ministre.

Selon Amina Priscille, ces centres intégrés de services multisectoriels prennent le volet psycho-social, médical, juridique et la réinsertion sociale des victimes des VBG.