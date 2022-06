Société : l’ONG ADES passe en revue ses opérations

L’Agence de développement économique et social (ADES) tient du 29 au 30 juin à N’Djamena une réunion de revue globale de ses opérations.

Permettre aux différents responsables à tous les niveaux d’avoir une vue d’ensemble sur les programmes et projets est l’objectif global de cette rencontre. Plus spécifiquement, selon le Directeur général de l’ONG internationale ADES, Abdel Hakim Tahir, il s’agit, entre autres, de passer en revue tous les projets et programmes, diagnostiquer les points faibles de l’ONG et proposer des solutions, mieux orienter ses actions.

Pour son Directeur général, l’ADES est née des cendres d’une petite association dans une localité du septentrion du Tchad, avec son logo d’oiseau faisant son nid. Un oiseau qui, se réjouit-il, a volé pour se retrouver dans plusieurs pays d’Afrique pour apporter assistance et protection aux personnes « traumatisées par les affres des conflits ».

Abdel Hakim Tahir estime donc qu’une organisation ayant connu un développement « aussi fulgurant se doit de solidifier son assise pour préserver les acquis, étendre et pérenniser ses actions pour impacter positivement la vie des personnes ». Il a assuré que son ONG s’engage « plus que jamais » aux côtés des Etats, organisations internationales, des partenaires techniques et financiers pour apporter sa « modeste contribution » en appuyant les efforts des Etats dans la mise en œuvre des visions et agendas de développement nationaux et internationaux par la mobilisation des ressources et « son expertise ».

Le Directeur général a salué son « personnel mobilisé, très engagé et en action nuit et jour dans des zones d’opérations très difficiles, risquées et ce, au péril de leur vie, guidé par le seul souci de contribuer au bien-être et d’œuvrer pour la dignité de la personne ». Il a invité ses collègues à profiter de ces deux jours pour faire des analyses sans complaisance. Car, prévient-il, « ONG internationale, reconnue d’utilité publique, accréditée auprès de l’ONU, le monde nous regarde, nos bénéficiaires nous attendent. Nous n’avons pas droit à l’échec ».