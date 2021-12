Société : un atelier pour renforcer les capacités des personnes handicapées

Suite à la journée internationale des personnes handicapées, l’Union nationale des associations des personnes handicapées du Tchad, en partenariat avec le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, organise un atelier de renforcement des capacités des personnes handicapées du 17 au 18 décembre 2021 à la Maison de la Femme à N’Djamena.



Afin de voir s’améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable, les organisations de personnes handicapées à travers leur faîtière, l’Union nationale des associations des personnes handicapées du Tchad (UNAPHT) mène des activités dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de personnes handicapées au Tchad.



C’est ainsi que les autorités ont pris un bon nombre d’actes en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de celles-ci. Mais l’on constate que les résultats escomptés sont loin d’être atteints.



Pour ce faire, le secrétaire général de l’UNAPHT Djimnayel Robkedi exhorte tout le monde pour éradiquer la stigmatisation, la discrimination à l’égard des personnes handicapées. “Le handicap n’est pas une barrière”, relève-t-il.

Mme Flaminia Minelli, Représentante du Haut commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme déclare que l’égalité est au cœur des droits de l’homme, cela ne veux pas dire qu’ils devraient tous avoir la même apparence, penser la même chose ou agir de la même manière. « Cela signifie que nous acceptons notre diversité et exigeons que tout le monde soit traité sans aucune discrimination, peu importe qui nous sommes, nous avons la même chance de vivre dans la dignité et de réaliser nos rêves. Nous avons les mêmes droits notamment le droit à la vie, à la santé, à l’éducation et la liberté d’opinions”, a-t-elle déclaré.

Zara Sakawa, stagiaire