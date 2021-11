Société : les médecins vétérinaires en assemblée générale élective

L’ordre national des vétérinaires du Tchad s’est réuni en assemblée générale élective, ce samedi 13 novembre à l’école nationale des agents techniques de l’élevage (ENATE).

Le président de l’ordre national des vétérinaires du Tchad, Dr Mahamat Tahir Abakar, a relevé que les attributions de l’ordre sont nobles et diverses. “Cette assemblée générale ordinaire élective donnera un autre souffle à notre corporation, osons le croire”, déclare-t-il.

Les vétérinaires sont désormais appelés à s’investir pleinement dans le respect de la déontologie et de l’éthique de la profession qui se traduisent par une visibilité claire sur l’échiquier national et international. “Je peux affirmer sans aucun risque de me tromper que les cadres, que vous êtes sont décidés de prendre le destin de leur carrière en main”, affirme le président de l’ordre.

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, exhorte les vétérinaires à poser un diagnostic minutieux et profond, afin d’identifier et déceler tous les maux qui affectent la profession vétérinaire.

L’Ordre national des vétérinaires est donc interpellé, pour qu’avec la contribution des autres corps socioprofessionnels et para vétérinaires, puisse s’atteler dans l’exécution des nobles missions, devant garantir un développement durable et harmonieux du secteur de l’élevage et partant celui du Tchad tout entier. “Et c’est exactement en remplissant avec professionnalisme une telle mission que l’ONVT recevra ses lettres de noblesse”, a-t-il dit.