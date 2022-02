Société : les kits oreillettes, un danger pour l’ouïe

Les kits oreillettes, plus souvent désignés sous l’appelllation “écouteurs” sont des accessoires qui permettent d’écouter des contenus audiovisuels en toute discrétion. Cependant l’utilisation abusive peut provoquer des problèmes de santé, notamment à l’ouïe.

Beaucoup de gens utilisent les écouteurs, accessoire pour les téléphones, pour écouter de la musique, la radio, suivre une vidéo ou encore passer des appels téléphoniques. C’est le cas d’Esrom, un jeune de 28 ans. « J’utilise les écouteurs beaucoup plus pour écouter les infos à la radio, j’écoute de la musique aussi avec mais pas assez(…) j’utilise les écouteurs environs 4 heures par jour ».

D’autres personnes utilisent les écouteurs pour ne pas déranger l’entourage. Comme le témoigne Jonathan, un apprenti mécanicien dans un atelier de réparation des motos : « Les écouteurs me permettent d’écouter mes musiques et regarder mes vidéos sans déranger les gens qui sont à côté de moi ». Cependant, il y aussi cette catégorie d’utilisateurs qui ne peuvent se passer de ces accessoires. Ils ont leurs kits branchés à l’oreille à tout temps. Et comme le dit un adage « tout excès nuit ».

Selon Dr Abdelkader Oumar Kandjé, les écouteurs peuvent entraîner des conséquences plus ou moins graves sur la santé. Il cite comme par exemple le fait d’échanger les écouteurs avec une tierce personne peut causer des problèmes infectieuses. Car, explique-t-il, chacun a ses germes qu’il tolère mais qui peuvent être des germes pathogènes pour l’autre. Pour conclure, Dr Abdelkader Oumar Kandjé a indiqué qu’« En ce qui concerne l’exposition prolongée aux bruits des écouteurs cela peut entraîner des sensations cotonneuses, des acouphènes, des pertes de la perception auditive allant jusqu’à la surdité. Notons que la gravité des lésions varie d’un individu à l’autre. On a également noté des brûlures dues aux écouteurs ».

Toguyallah Mboguerienne, stagiaire