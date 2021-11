Société : « Les handicapés ne recherchent pas la pitié … »

La cérémonie de clôture de la formation sur les techniques de montage et de gestion des micro-entreprises au profit des personnes vivant avec un handicap a lieu le week-end passé à la Maison de la femme.

C’est une formation de 11 jours qui a été bouclée le samedi 6 novembre à la maison de la Femme de N’Djamena. Une formation au profit des personnes vivant avec un handicap financée par l’Office national pour la promotion de l’emploi (Onape). D’après le formateur Mbaïadem Valererin, elle a permis de se familiariser réellement avec les apprenants, de mieux cerner leur projet et leurs préoccupations.

« Ces constats nous amènent à la conclusion que nos sœurs et frères handicapés ont prouvé qu’on peut leur faire confiance à travers le sérieux et la discipline dont ils ont fait preuve durant cette formation. Ils nous ont également prouvé qu’ils savent ce qu’ils cherchent, qu’ils ont des visions claires concernant leur projet et leur ambition », appuie le formateur.

Après 11 jours de travail en commun, « ils ont touché nos cœurs et la journée de la clôture de la formation a été remplie d’émotions de part et d’autre. Cela a été pour nous une expérience exceptionnelle. Nous avons compris que nos frères et sœurs handicapés ne recherchent pas la pitié mais désirent avoir leur place dans le développement de ce pays et vivre dans la dignité », analyse Mbaïadem Valererin.

« Je prends l’engagement de financer tous vos projets avant la fin de l’année 2021 »

Le directeur de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), Sadick Brahim Dicko exhorte les bénéficiaires à exploiter ces outils.

« Vous devez les promouvoir afin d’améliorer votre situation socioéconomique et partant apporter votre modeste contribution au développement de notre pays. S’agissant de votre recommandation relative aux financements de vos projets, je prends l’engagement de financer tous vos projets avant la fin de l’année 2021 » promet Sadick Brahim Dicko.