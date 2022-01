Société : le ministère de la Femme organise une assemblée générale des femmes vivant en milieu rural

Le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance en collaboration avec l’UNFPA a organisé une assemblée générale des femmes vivant en milieu rural pour la mise en place d’un cadre de concertation, ce jeudi 27 janvier à la maison nationale de la femme.

L’autonomisation de femmes vivant en milieu rural suppose l’existence d’une cartographie des activités et les canaux de promotion des droits de ces femmes afin d’accroitre leur force sociale, politique, économique, financière, tant sur le plan individuel que collectif. “C’est dans cette optique qu’un forum national des femmes vivant en milieu rural a été tenu à Mongo en mars 2021. A l’issue de ce forum, des recommandations ont été faites parmi lesquelles, l’organisation d’une assemblée générale constitutive pour la mise en place d’un cadre national de concertation résultante de ces échanges qui ont amené les actrices du milieu rural à se projeter dans une démarche de concertation utile“, a déclaré la secrétaire générale du ministère de la Femme, Yankal Allahissem Martine.

Pour la secrétaire générale du ministère, il est difficile d’estimer le nombre des femmes qui ont accès à la propriété foncière, et au crédit, très peu occupent des postes de responsabilités dans les organisations de la société civile et les institutions locales. “A toutes ces difficultés, s’ajoutent leur très faible niveau d’alphabétisation, eu égard aux pesanteurs socio-culturelles qui empêchent leur pleine participation au développement et au patriarcat qui caractérise le système matrimonial en vigueur dans le pays“.

Le gouvernement de la République du Tchad ne perd pas de vue la situation des femmes vivant en milieu rural. “Des appuis financiers en termes de crédit, des appuis techniques à travers le personnel de l’ANADER et du Ministère de l’agriculture ; récemment, la création d’un fonds dédié à l’autonomisation de la femme constituent les preuves de l’engagement du gouvernement dans l’amélioration des conditions de travail des femmes vivant en milieu rural“, conclut-elle.