société : le HCR organise un forum pour plaider la cause des réfugiés

Le Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) organise un forum provincial du 25 au 27 octobre à Moundou, pour obtenir le soutien des autorités locales.

C’est une rencontre qui vise à faire un état des lieux du projet Nexus humanitaire-développement. Une présentation des avancements, la mise en œuvre et les défis ou contraintes liés à la réalisation dudit projet sera faite afin d’obtenir le soutien des parties prenantes à savoir les autorités administratives, traditionnelles et les bailleurs.



Il est attendu de ce forum plusieurs points notamment :

-la bonne compréhension des dispositifs de la loi d’asile pour l’inclusion socio-économique des réfugiés;

-l’appui des autorités étatiques à apporter au projet pour lever les contraintes et faire face aux défis ;

-aboutir au mécanisme de collaboration fructueuse entre les bénéficiaires des projets, les ONG, l’État, les bailleurs ainsi que le secteur privé.



Les assises permettront également de répondre aux besoins de la population vulnérable. “C’est le point de convergence et des efforts pour prévenir, préparer et répondre aux crises notamment en ce qui concerne les populations les plus vulnérables et à risque. Il établit l’équilibre entre les réponses à court terme et les solutions à long terme”, a indiqué la cheffe de la sous-délégation du HCR de Goré, Nambrou Élisabeth Kouassi-Fall.





Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane a exprimé son soutien sur tous les plans pour la réussite des assises.



Nexus humanitaire-développement est un projet mis à pied pour “soulager la pression engendrée par la présence des réfugiés sur certains pays”, et favoriser le développement humain durable. Il a vu le jour lors du forum mondial pour les réfugiés tenu à Genève. Le Tchad a bénéficié du projet d’appui aux réfugiés et communauté d’accueil pour 5 ans.