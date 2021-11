Société : le CEDPE échange avec les jeunes sur l’extrémisme violent

Le centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) a organisé une conférence-débat sur le rôle des jeunes dans la lutte contre l’extrémisme violent, ce jeudi 11 novembre.

Le Tchad continue de subir les attaques des groupes terroristes le long de ces frontières. Malgré l’accalmie sur l’ensemble du territoire, les poches de conflits subsistent et continuent de faire des victimes et autres dégâts. Aussi, ces conflits que connait le Tchad et surtout les exactions des groupes terroristes a engendré d’énormes changements dans les communautés avec comme conséquences de nouvelles situations auxquelles les femmes et les jeunes doivent faire face.

Cette situation empêche aux populations de vaquer en toute quiétude à leurs occupations, aggravant ainsi la vulnérabilité des populations et plus spécifiquement des femmes, des filles et des jeunes. C’est pourquoi, le centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) a organisé la conférence débat sur le thème : « le rôle de la femme et des jeunes dans la lutte contre l’extrémisme violent ».

Massalbaye Madeleine, coordinatrice nationale de la plateforme des femmes du G5 Sahel, dans son intervention, a souligné que pour que les femmes participent à la lutte et à la préservation de la paix, il y a quelques défis à relever : « les femmes sont quasi absentes des sphères de décision, très peu qualifiées en terme de niveau d’instruction donc peu compétitives dans les domaines qui nécessitent un niveau d’éducation ».

« Les femmes peuvent jouer le rôle de médiatrices et de conciliatrices. Donc, sur la problématique de l’extrémisme, les femmes peuvent très bien assurer la médiation dans la gestion des conflits malgré leurs vulnérabilités : victimes de mariage précoce, prises en otage en cas des conflits, etc. », indique-t-elle.

Le panel

Tout comme les femmes, les jeunes également sont des personnes vulnérables utilisés pour de sales besognes (indicateurs, kamikazes, relais dans la vente des stupéfiants). « Ils sont victimes des stéréotypes dus à la stratification de la société, ce qui favorise leur exclusion et les éloignent des opportunités d’autonomisation et de fortification de leur image de marque », explique-t-elle.

Dr Sitack Yombatna Béni, l’un des panélistes, articule qu’en Afrique, les jeunes de 15 à 25 ans représentent le 1/5e de la population, selon les données. « Le chômage, le manque d’éducation, la non implication des jeunes dans les politiques publiques sont les causes principales qui poussent les jeunes à l’extrémisme violent », souligne Dr Sitack Béni.

Pour éviter le discours malveillant à l’égard des jeunes, Dr Sitack Yombatna Béni propose qu’il faut donner à la jeunesse sa place dans la politique publique, créer des activités contre le chômage de jeunes.