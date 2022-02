Société : l’association Future team Tchad lance ses activités de l’année 2022

L’association Future team Tchad (FTT) a lancé ses activités 2022, ce vendredi 25 février lors d’un cocktail à l’hôtel la Résidence, sous le thème : “Investir dans le capital humain pour l’atteinte des ODD”.

Depuis sa création jusqu’à nos jours, l’association FTT a pu réaliser 28 activités de tout type cadrant avec ses pôles directeurs dans plusieurs villes et provinces du Tchad et a eu à participer à plusieurs conférences tenues à l’étranger. Les quatre pôles qui ont été réalisés sont : 8 % dans le Pôle éducation ; 23 % dans l’education Environnement ; 23 % dans la Jeunesse et Sport et 46 % dans le Pôle Promotion Féminine, Action Sociale et Volontariat.

L’association FTT ambitionne accroitre ses activités au courant de cette année 2022 pour beaucoup plus impacter la jeunesse et les nécessiteux, aussi dans le cadre de l’atteinte de ses objectifs.

Pour l’année 2022, l’association FTT compte orienter ses activités vers les domaines Environnement ; Culture, Jeunesse et Sport ; Santé ; promotion féminine, action sociale et volontariat; gouvernance Internet et éducation et formation.

Pour le coordonnateur général de l’association Future team Tchad Dr Hassan Moussa Mahamat, c’est un groupe des jeunes inspirés et motivés à joindre les efforts au service de la vie associative et humanitaire qui se trouve dans la dite association. ” Chez nous, toute personne de bonne volonté et moralité, animée de l’art du vivre ensemble, de la paix, du développement de tout genre pourrait éventuellement être membre, car nous ne nous basons pas sur les critères d’apparence, ni d’origine ou encore de confession mais plutôt sur la promptitude du travail collectif, la diversité intellectuelle, le dévouement, l’abnégation et la disponibilité à fournir des semences cultivables pour la matérialisation des objectifs de développement durable“.

“Je suis certain que les projets et activités inscrits dans notre plan d’action 2022 contribueront largement au bien-être de nos populations”, conclut-il.