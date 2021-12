Société : l’association des Lamy Fortains et N’djamenois fait un don de vivres à des aveugles

L’association des Lamy Fortains et N’djamenois (ALAM-NDJAM) a remis un don des vivres à des aveugles, ce jeudi 30 décembre au quartier Gardolé dans le 3ème arrondissement.

Le représentant des aveugles Mahamat Kachalla Lawane a remercié l’association ALAM-NDJAM d’avoir penser à eux. ” Les gens parlent de N’Djamena mais, c’est toujours Fort-Lamy. Nous sommes très reconnaissants de ces gestes louables envers les personnes aveugles. On leur dit merci, merci mille fois”, a-t-il laissé entendre.

La présidente fondatrice de l’association des Lamy Fortains et N’djamenois (ALAM-NDJAM), Asma Gassim a rappelé que, quand on parle de Lamy Fortains, il faut aller vers la racine. Et le quartier Gardolé représente pour eux la racine de Fort-Lamy. “C’est pourquoi nous avons pensé cette année à venir vers ces personnes démunies précisément les aveugles. Comme chaque année, nous sommes aujourd’hui au quartier Gardolé précisément à Hilé Amiyanine, pour donner quelques vivres“, souligne-t-elle.

Elle a ajouté en disant “Comme chaque année, nous cotisons, au lieu d’aller danser la fin de l’année, nous à l’association ALAM-NDJAM, avions pensé venir auprès de ces gens démunis. On a acheté quelque chose à manger pour leur donner. Cela ne va pas s’arrêter ici, on va continuer à aider les personnes démunies, pas seulement à N’Djamena mais aussi dans les autres provinces“.

Pour rappel, l’association des Lamy Fortains et N’djamenois (ALAM-NDJAM) n’a pas seulement fais des dons à N’Djamena mais également à Abéché, Bitkine, Bongor, Mbaikoro, Boro, Moundou et Gounou-Gaya par le passé.