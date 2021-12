Société : la mairie de N’Djamena veut réglementer la gestion des cimetières

La mairie centrale de la ville de N’Djamena étudie, au cours d’un atelier, des documents afin d’élaborer un règlement intérieur de gestion des cimetières.









La mairie centrale veut réglementer les cimetières de N’Djamena. Il s’agit des cimetières de Lamadji et Toukra. Un draft de règlement intérieur pour la gestion des cimetières a été proposé par la cellule de coordination des projets urbains. Il sera amendé et validé au cours dudit atelier.



Les cimetières manquent de structures



Cet atelier fait suite à une visite effectuée aux cimetières par le maire de la ville Ali Haroun il y a environ deux mois. Des difficultés de fonctionnement ont été relevées au cours de cette visite. Les cimetières de Lamadji et Toukra manquent de structures et souffrent de problème de gestion. Au cimetière de Toukra, le gardien Widepang Zé évoque le manque des matériels de travail. « L’insuffisance d’outils et de règle de gestion actualisée et harmonisée ne facilite pas pour autant leur maîtrise », a indiqué le 2ème adjoint au maire de la ville de N’Djamena, Brahim Abdou Mahamat Choua.



Durant deux jours, les participants à l’atelier examineront des décisions relatives au règlement intérieur de gestion des cimetières. Le règlement prendra en considération les directives sans oublier les ressources humaines compétentes. En outre, l’adjoint au maire a annoncé que la mairie procédera à la formation des fossoyeurs.

Une vue des participants à l’atelier