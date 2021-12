Société : la Croix-Rouge renforce la capacité de ses volontaires

La Maison nationale de la femme abrite, ce 7 décembre, les activités de l’atelier de réflexion stratégique sur les premiers secours d’urgences. Cet atelier est une initiative de la Croix-Rouge du Tchad.

Le Tchad est un pays à forts défis et besoins humanitaires. Pour faire face à cela, la Croix-Rouge du Tchad a décidé de renforcer la capacité de ses volontaires à travers cet atelier de réflexion stratégique sur les premiers secours d’urgences.

Cet atelier de deux jours vise de façon spécifique à : rédiger une ébauche de politique de formation premiers secours pour la Croix-Rouge du Tchad ; développer des stratégies opérationnelles pour rendre efficace les premiers secours ; harmoniser et adapter les curricula pour les formations premiers secours ; adapter les programmes selon les cibles ; développer un programme de qualité assurance ; développer un plan d’action opérationnel ; proposer une réorganisation du fonctionnement du département premiers secours…

Les deux jours sont peu mais le président de la Croix rouge du Tchad, Khala Mahamat Senoussi, mise sur la compétence des formateurs pour l’atteinte des objectifs de la formation. Catherine Mathilde, la chef adjointe de la délégation du Comité international de la Croix-rouge, quant à elle, conseille les participants « de profiter de cet atelier et du soutien du Centre référence pour les premiers secours, afin de développer une stratégie premier secours, renforcée avec une vision à long terme, pour agrandir le réseau des personnes formées aux gestes qui sauvent ».

La tenue de cet atelier « s’inscrit dans la droite ligne du partenariat entre le ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale, la Croix-Rouge du Tchad et le Comité international de la croix-rouge », précise le secrétaire d’Etat à la santé, Dr Didji Ali Sougoudi, avant de déclarer qu’« il ne sert à rien d’être dans la Croix rouge si on ne sait pas sauver des vies ».