Société : “Chari Laguna” est transformé en lagune

Le tronçon long de plus de 2 kilomètres qui quitte le rond-point “Sessebane” jusqu’à la patte-d’oie, dans le 2e arrondissement de N’Djaména est dans un état de dégradation très avancée. Ce qui ne rend pas aisée la circulation dans la zone.

En ce début de la saison pluvieuse, certaines rues de la capitale tchadienne deviennent de plus en plus impraticables. C’est le cas de l’avenue Général Doumro Ngaro communément appelée « Chari Laguna », au quartier Goudji, dans le 2ème arrondissement. Cette voie qui relie tous les quartiers de cet arrondissement est devenue impraticable. Elle est transformée en un mini-étang. Sectionnée en plusieurs mares, l’emprunter est un véritable calvaire pour les usagers des engins à deux et quatre roues. Les détenteurs des commerces sur ce tronçon en pâtissent aussi.

Les riverains nous expliquent que le problème persiste depuis quelques années, et s’est accentué ces deux dernières années. Auparavant, c’étaient des nids-de-poule qui sont devenus, par laxisme des autorités, des nids de caïmans.

Nous avons rencontré un groupe de jeunes qui n’a pas caché son mécontentement, quand il s’agit de la gestion de la mairie. Ces derniers fustigent l’absence des autorités communales dans la gestion de ce trajet. Selon leurs explications, la situation chaotique de la route était visible depuis l’an passé mais qu’à la saison sèche, personne n’a pris l’initiative d’arranger la voie. «Il y a quelques jours, le maire de notre commune est venu constater l’état de la route, mais il n’a rien fait pour nous », déclare un jeune. Un autre d’ajouter « Nous sommes dans quel pays, où le goudron se transforme en un « bouta », qui nous engendre pourriture, saleté, moustiques et surtout la nuit le coassement des grenouilles. »



Conséquence, les bus commerciaux peinent à venir dans la zone. Et les plaintes des usagers fusent. Wazouna Mahamat, habitante du quartier Goudji Hamaral-Goz explique sa détresse : « Le bus ne s’arrête qu’à la limite du mur d’Asecna. Nous sommes obligés de marcher dans la boue pour rentrer chez nous. Et ceux qui prennent le risque de venir dans nos quartiers nous exigent de payer 250F ou 500F“. En plus du goudron qui est transformé en mare, l’eau déborde jusqu’à entrer dans les concessions.

Les usagers n’attendent que la réfection de ce tronçon afin que leur souffrance ne soit qu’un vieux souvenir.