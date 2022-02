Société : “Au pays des Sao”, un feuilleton radiophonique qui ambitionne changer le comportement social

Lancement officiel ce jeudi 17 février du feuilleton, « Au pays des Sao », initié par le projet « C’est la vie au Tchad ». De quoi parle ce feuilleton et que vise-t-il ?

Ce feuilleton, « Au pays des Sao », dont la présentation officielle est faite ce jeudi, 17 février, partage l’ambition du projet « C’est la vie au Tchad » qui est d’amener un changement de comportement social en matière du Vih/Sida, de la tuberculose et du paludisme.

Il raconte l’histoire de Bintou, jeune maman tchadienne, infirmière de profession qui de retour au Tchad, après un séjour à l’étranger décide de s’installer avec son mari Kouma dans la maison familiale de ce dernier, à la naissance de leur fille Zara. Cette décision crée dans toute la famille des remises en question inattendues où surprises, amour, amitié, espoir et trahison ont la part belle…

« Au pays des Sao est un feuilleton d’éducation par le divertissement…C’est un feuilleton que nous souhaitons vulgariser au Tchad pour communiquer largement sur les messages sur la santé », laisse entendre Kadiatou Sow, la coordinatrice du projet « C’est la vie au Tchad ».

Ce feuilleton est constitué de 15 épisodes de 15 minutes chacun et sera diffusé sur les ondes de quatre radios partenaires, à N’Djamena. C’est donc 450 minutes d’humour, de divertissement et de messages sur le Vih, la tuberculose, le paludisme et l’accueil dans les structures de santé.

En choisissant la radio comme canal de diffusion de ce feuilleton, la coordinatrice du projet « C’est la vie au Tchad » estime qu’elle touche un bon nombre de communautés et à travers elle les messages passent efficacement.

A savoir, la réalisation et production du feuilleton sont faites grâce au soutien financier de l’Expertise France et est mis en œuvre par un consortium d’acteurs pour le développement. La diffusion de ce feuilleton va durer trois mois et sera faite en français et arabe.