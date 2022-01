Situation d’Abéché : des boutiques également fermées à Mongo dans le Guéra

En soutien à ce qui se passe à Abéché, les boutiques sont fermées aujourd’hui à Mongo, jour de marché hebdomadaire dans la ville.

Le troisième jour de la semaine (mercredi) est consacré au marché hebdomadaire de Mongo d’où l’on peut trouver diverses marchandises provenant de l’intérieur de la ville et d’autres contrées de la province. Aujourd’hui on constate une fermeture de la quasi-totalité des boutiques. C’est la conséquence de ce qui se passe à Abéché et suivi par les ressortissants du Ouaddaï réclamant le départ du chef de canton de Bani Halba.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo