Sila : le sultan de Darsila enterré ce vendredi à Goz Beïda

Le corps de Seid Brahim Moustapha, sultan de Darsila, est inhumé ce jour à Goz Beïda. Il est décédé le 4 juillet 2021 en Égypte.

Le corps a été accueilli à l’aérodrome de Goz Beïda par une foule immense conduite par le sultan de Dar-Ouaddaï, le sultan de Dar-Baguirmi, le sultan de Dar-Tama, des chefs de cantons et autorités administratives. Après l’aérodrome, le corps est acheminé au palais royal pour les funérailles en présence du directeur général du ministère de l’Administration du territoire, le ministre des Mines, le président du Conseil économique, social et culturel, le conseiller chargé de mission à la primature, des députés, responsables des agences des Nations unies, ONG, chefs religieux et traditionnels.

Plusieurs intervenants ont apprécié les efforts fournis par le défunt pour la consolidation de la paix dans sa communauté. Le corps a été ensuite retiré pour l’inhumation.

Son parcours

Sa majesté Seid Brahim Moustapha est un enseignant de formation. Après la mort de son père en 1987, il fut intronisé le 14 juillet 1987, 18e sultan de Dar Sila. Il règne de 1987 à 2007 puis détrôné et remplacé par son fils Brahim Seid Brahim Moustapha à la suite des évènements tumultueux qui ont secoué le Sila. Après sa révocation, il fut nommé Conseiller à la Présidence de la République chargé des missions. Il a été réhabilité en 2015. En août 2020, il était nommé Conseiller au Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Le défunt laisse derrière lui deux veuves et sept enfants.

Soumaine Ahmat, correspondant à Gozbeida