SHT GATE : l’UST exige l’augmentation des salaires de 50%

L’Union des syndicats du Tchad (UST), réunie en assemblée générale le mardi 28 juin, a réagi à la situation sociale des travailleurs. Elle a présenté une liste d’exigences au gouvernement, à travers un communiqué de presse.

Alors que la cherté de vie marquée par la flambée des prix de premières nécessité, la non-application intégrale du pacte social empirent déjà la situation sociale du pays, « une bande de personnes mafieuses organisent à ciel ouvert, des détournements des deniers publics pour leur propre compte, en laissant les travailleurs et les retraités dans le désarroi total », constate l’Union des syndicats du Tchad (UST).

L’UST appelle le gouvernement à engager des poursuites contre les acteurs de ces détournements et malversations financières. Elle exige en outre du gouvernement : de verser intégralement les milliards détournés au trésor public ; de rembourser les retenus des travailleurs pendant les périodes des seize mesures en 2016 ; de supprimer purement et simplement les 30% d’impôts des travailleurs du secteur privé et de les aligner au même pourcentage que ceux du secteur public et d’augmenter le salaire de 50% à tous les travailleurs du secteur public et privé pour faire face à cette situation sociale.

L’UST prévient le gouvernement des actions de grandes envergures qui seront engagées dans les jours qui suivront.