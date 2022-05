Sarh : une structure s’engage au service des filles mères

La Maison d’assistance aux filles mères, femmes et enfants désœuvrés/actions humanitaires (MAFIMFED) est devenue un foyer de sensibilisation de la gent féminine sur les problèmes récurrents dont elle fait face.

Créée en 2018, la MAFIMFED œuvre et sensibilise la gent féminine en général et particulièrement les filles-mères sur les problèmes récurrents auxquels elles sont confrontées tous les jours.

Selon la présidente de MAFIMFED, Mme Nguendoyoum Mbaïamdéné Netol Ndakass, cette maison n’est ni un groupement, moins encore une fondation. “C’est une cellule où se développe une solidarité particulière avec toutes les couches vulnérables de la société“, définit-elle. Elle a été créée, d’une part, pour lutter contre la pauvreté de la population sarhoise ; et d’autre part du constat fait sur la dépravation des mœurs, l’incivisme, l’alcoolisme, la déperdition scolaire, les violences basées sur le genre, la destruction de l’environnement et bien d’autres maux qui minent les jeunes filles de la province du Moyen-Chari.

Mme Nguendoyoum Mbaïamdéné Netol Ndakass compte rendre aux filles mères de la province du Moyen Chari leur dignité en leur prodiguant des conseils et orientations sur leur état de santé et l’importance de poursuivre leur cursus scolaire.

La présidente de la MAFIMFED

Il faut noter que depuis le lancement officiel des activités en avril dernier, la MAFIMFED compte plus d’une vingtaine de filles mères qui ont adhéré. Elles reçoivent des conseils et suivront dans les mois à venir des séries de formation en art culinaire, couture, broderie et bien d’autres formations afin qu’elles puissent s’insérer dans la vie active.