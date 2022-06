Santé : le monde célèbre ce 14 juin, la journée mondiale du donneur de sang

Chaque année, le 14 juin, tous les pays du monde célèbrent la Journée mondiale du donneur de sang. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu’ils font en donnant leur sang, et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.

Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à améliorer leur qualité de vie, et sont utilisées lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins de la mère et de l’enfant, et lors des interventions d’urgence en cas de catastrophes d’origine humaine ou naturelle.

L’objectif est de faire connaître à l’échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion, et la sensibilisation à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles. La journée est également l’occasion de lancer un appel à l’action aux gouvernements et aux autorités sanitaires des pays afin qu’ils mettent en place des systèmes et des infrastructures permettant d’augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires et bénévoles, et qu’ils allouent les ressources nécessaires à ces activités.

Au Tchad, depuis 1972, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), né sur les cendres de l’ancienne “Banque du sang”, s’est vu doter d’un bâtiment situé dans l’enceinte du centre hospitalier universitaire de référence nationale (CHU-RN) appelé anciennement l’hôpital général de référence nationale, la plus grande structure sanitaire du pays. Malgré les moyens techniques importants mis en œuvre, le Centre est peu fréquenté et a du mal à assurer son rôle d’intermédiaire entre les malades et les personnes en bonne santé par manque de donneurs volontaires.

Le CNTS a pour mission de :

· Organiser la transfusion sanguine sur l’ensemble du pays en assurant les prélèvements, la préparation, le stockage et la distribution du sang et de ses dérivés ;

· Contribuer à la recherche, à la formation et au recyclage du personnel technique du Centre national de transfusion sanguine ;

· Garantir la disponibilité du sang dans les formations sanitaires publiques et privées ;

· Contrôler la qualité des produits sanguins importés ;

· Effectuer également des contrôles techniques et administratifs des centres préfectoraux de transfusion sanguine, des banques de sang des hôpitaux publics et privés ;

· Fabriquer et distribuer des réactifs de groupage sanguin ;

· Établir enfin une nomenclature de l’ensemble des produits et fournitures fabriqués, importés ou conditionnés.