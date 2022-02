Santé et genre : une mission internationale séjourne à N’Djamena

Une mission conjointe du Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) est arrivée à N’Djéména, le lundi 14 février 2022. C’est une mission de plaidoyer de haut niveau dans les domaines de la santé et du genre.

L’objectif de cette mission du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) qui séjourne à N’Djaména du 14 au 16 février est de promouvoir la coopération et la collaboration interrégionale et interinstitutionnelle.

Selon le directeur de général de l’OOAS, Stanley Okolo, l’importance stratégique de la mission est inestimable. “En rassemblant les ressources et en tirant parti de leurs avantages comparatifs, nous visons à renforcer notre partenariat et notre plaidoyer pour améliorer l’utilisation des cadres juridiques régionaux dans le but de renforcer l’autonomisation des filles, des adolescents et des femmes…”, .

L’Afrique subsaharienne compte encore environ deux tiers des décès maternels dans le monde en 2017. Et elle compte la plus forte proportion des femmes ayant un besoin de contraception non satisfait, avec près de 25% des femmes en âge de procréer. Au regard de ces chiffres, la directrice régionale de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Argentina Matavel Piccon, estime que cette mission permettra d’atteindre les trois résultats transformateurs de l’UNFPA, à savoir mettre fin à la mortalité maternelle évitable, mettre fin aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale et mettre fin aux violences basées sur le genre et aux pratiques néfastes d’ici 2030 ».

A savoir, après N’Djaména, la mission séjournera à Yaoundé du 18 au 19 février 2022.