Salamat : le gouverneur 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐁𝐫𝐚𝐡𝐢𝐦 𝐒𝐢𝐚𝐦 discute de la paix avec les chefs de communauté et les khalifes

Le gouverneur du Salamat Abdoulaye Brahim Siam s’est entretenu ce vendredi avec les chefs de communauté et les khalifes de sa province.

L’objectif de cette rencontre est la prise de contact avec ces derniers. L’entretien a porté sur les questions de la paix, le vivre ensemble et surtout dénoncer les semeurs de discorde dans la province. Ceci pour permettre aux autorités de traduire les semeurs de zizanie devant les juridictions compétentes, afin de répondre de leurs actes, pour faire régner la paix et l’harmonie.

Les autorités traditionnelles, rassurent le nouveau gouverneur, qu’elles sont engagées de travailler avec les autorités administratives.

En dernière position, le gouverneur a soulevé la question du respect des couloirs de transhumance ainsi que le respect des us et coutumes des autochtones, qui sont les conditions sine qua non du vivre-ensemble.