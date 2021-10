Salamat : 80 femmes en formation pour prévenir les violences basées sur le genre

C’est le Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) d’Amtiman, qui sert de cadre à cet atelier d’information et de formation sur l’identification des actions et montage des dossiers de demande de subvention pour la prévention des violences basées sur le genre.

L’objectif du présent atelier est d’informer les organisations de la société civile sur les modalités de soumission aux appels à proposition des lots 2 et 3 et de renforcer leurs capacités (OCS) dans l’identification des actions et montage des dossiers de subvention pour la prévention des violences sur les femmes.

Tchad : les boucliers de Marie et Patricia contre les violences basées sur le genre

Cet atelier de deux jours, regroupe 80 femmes venues d’Amtiman et des villages environnants.

Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman