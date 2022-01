Sahel women’s investment club veut booster l’autonomisation de la femme tchadienne

Sahel women’s investment club organise ce 22 janvier, à N’Djaména, son assemblée générale. Cette association ambitionne d’œuvrer pour l’autonomisation de la femme tchadienne.

Sahel women’s investment club (SWIC) est une association qui a pour objectif de créer un réseau de femmes désireuses d’œuvrer pour la promotion et l’autonomisation économique et financière de la femme tchadienne. « Le SWIC-Tchad permet d’accroitre leurs connaissances à travers des formations spécifiques, tout en développant leurs capacités personnelles, techniques et financières et ce, à travers une pédagogie ciblée et adaptée », explique l’une des responsables de l’association, Achta Saleh Damane.

De même, SWIC compte mobiliser l’épargne des femmes et l’investir afin de soutenir le développement des projets de celles qui veulent entreprendre. « Les femmes doivent nécessairement et résolument s’affirmer dans tous les domaines des activités financières et économiques. Je l’atteste sans sourciller que le nouvel ordre économique se fera avec la gent féminine car l’exemple est palpable et édifiant à l’image de ces grandes dames qui dirigent les bourses prestigieuses comme celles de New York, le NASDAQ et la bourse d’Afrique du Sud », encourage-t-elle.

A l’issue de cette assemblée générale, croit Achta saleh Damane, SWIC-Tchad va se mettre en place et donnera l’exemple aux autres pays de la ceinture sahélienne.