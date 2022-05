Machettes saisies dans le Logone oriental: « il y a beaucoup plus de peur que de mal », Gana Djekila, secrétaire général de la province

Alors que des rumeurs sur la saisie d’une quantité importante de machettes faisaient état d’une planification d’un trouble, le secrétaire général de la province du Logone oriental, Gana Djekila, demande à la population de demeurer sereine.

Les commerçants qui ont fait transiter ces machettes et autres produits du Cameroun, interrogés par le gouverneur de la province du Logone oriental, indiquent ne pas avoir d’intention cachée. « Ils ont répondu aux questions du gouverneur pour dire que chaque année, ils importent ces machettes. Pas pour mener des troubles d’un jour à l’autre ici au Logone oriental précisément à Doba, mais à des fins des travaux champêtres. Même à l’heure où ils parlent, si on va à Moundou dans leurs quincailleries, il y a le reliquat de ces machettes qui sont là », explique le secrétaire général de la province, Gana Djekila.

Mais, vu la quantité importante de ces machettes et pour des mesures de prévention, elles sont saisies et gardées par les forces de l’ordre. « Par mesure de prévention, le gouverneur a fait entreposer ces machettes quelque part, jalousement gardées par les éléments de sécurité. Que la population se calme, il y a beaucoup plus de peur que de mal. Pour le moment, on a découvert aucun indice de trouble à l’ordre public. Il y a aussi dans ce véhicule des produits de traitement des plantes confirmés par des techniciens de l’agriculture. Ils ont dit que c’est pour le traitement des chenilles et insectes qui rongent les jeunes plantes », ajoute-t-il.