Religion : les Saints célébrés

La paroisse Espérance située à Walia, dans la commune du 9e arrondissement de N’Djamena, a célébré ce matin, une messe en l’honneur des Saints. « La saintété », thème du jour, a été développé par le célébrant. Reportage.

7 heures 50 minutes. Au compte-gouttes, les fidèles font leur entrée au sein de la paroisse Espérance. Mais avant, il fallait se laver les mains. La surveillante des lieux, postée devant le portail principal, invite systématiquement chaque fidèle à s’y conformer. « L’eau composée de gel hydroalcoolique est juste là », indique-t-elle de la main à ceux qui n’auraient pas vu le dispositif. « Où est ton cache-nez », interpelle-t-elle certains fidèles, qui déboursent malgré eux au moins 50 francs pour se le procurer.

A l’intérieur de la paroisse, pour cette première messe de la journée, ce n’est pas l’engouement de grandes fêtes. « Regardez-vous même, ils sont tous au cimetière en train de nettoyer les tombes. Or, cela doit se faire après le culte », regrette le célébrant. Tout de même, un des conseillers de la paroisse prie l’assistance de mettre en veilleuse les téléphones portables. « C’est une grande fête aujourd’hui, restons en communion avec tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés », exhorte-t-il. Elle s’exécute.

Le message du jour a pour thème : la saintété. « Aujourd’hui, ils (les Saints) nous montrent le chemin qui mène vers Dieu. Nous célébrons cette messe en leur honneur, mais surtout nous célébrons la gloire de Dieu », introduit le célébrant. Il demande alors à tout un chacun de se purifier avant le développement de son homélie. « Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j’ai pêché (…) », reprennent en chœur les fidèles. La chorale « arc-en-ciel » prend le relai pour entonner quelques chants. Tous debout, les fidèles se plongent dans ce moment de louange.

Le célébrant reprend la parole. Devant le pupitre, le curé démystifie l’approche que certains ont du terme « Saint ». « Nous fêtons aujourd’hui non pas quelques élites de la foi, des surhommes que nous regardons de loin sans les rencontrer, non ! Nous fêtons des gens qui ont vécu comme nous sur la terre, dans la diversité des conditions terrestres des uns et des autres. Parmi eux, il y a des gens que nous connaissons », explique-t-il. « Malgré leurs défaillances à conformer leurs vies à la sainte volonté de Dieu, ces Saints ont humblement demandé pardon pour leurs péchés », développe-t-il.

« Après avoir été purifiés par Dieu du péché et de ses conséquences, ils ont été introduits par lui dans sa plénitude de vie. Ils jouissent maintenant totalement de sa présence ». Les fidèles ont été appelés à suivre les pas des Saints. Car, « ces gens ne sont pas plus doués que nous ». Il faut se fixer des objectifs avec Jésus-Christ pour le devenir, conseille le pasteur.