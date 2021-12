Promo Choukrane : Airtel récompense encore 120 abonnés

Le mardi 21 décembre 2021, la deuxième vague des gagnants de la Méga Promo « Choukrane » sont connus au cours d’une séance de tirage organisée dans les locaux d’Airtel sous la supervision du Cabinet Me Gan-gan Harandi Augustin, huissier de Justice.



C’est en tout 120 gagnants qui ont remporté des routeurs Wifi 4G de poche, de maison, des bons d’achat Airtel Money de 25.000 fcfa, des groupes électrogènes, des panneaux solaires et des motos hommes et dames.



Ce deuxième tirage au sort pour tous les clients ayant atteint 100 points au minimum concerne les semaines du 3 au 9 décembre et du 9 au 16 décembre prenant en compte les régions du Centre, du grand Kanem, du Chari Baguirmi, du Nord-est, du Sud 1 et 2 . Les gagnants recevront leurs lots ce vendredi 24 décembre à la foire Choukrane d’Airtel à l’espace Fest’Africa.