Portrait : Ousmane Zoutané Payanfou, le banquier devenu Gong de Léré

Le nouveau Gong de Léré, Ousmane Zoutané Payanfou est un banquier de formation.

Aîné d’une famille de 34 enfants, Ousmane Zoutané Payanfou est né le 27 juillet 1980 à Léré. Il a effectué ses études primaires à Léré, secondaires à Pala et à Sarh où il obtient son baccalauréat en 2001.



Après le baccalauréat, il s’envole pour Cotonou au Bénin où il fera des études en Banque et Finances. Le futur Gong obtiendra un BTS en 2003, une licence professionnelle en 2004 puis en 2006 il obtiendra un master spécialisé.



Diplôme en main, il commence sa vie professionnelle à travers des stages qu’il va faire dans plusieurs structures notamment à l’agence de promotion et d’appui au développement dans des micro entreprises au Bénin, à Financial Bank Tchad, à la banque commerciale du Chari; à la coopération d’épargne et crédit Al Awine.

Après ces stages, il a travaillé comme agent de prestation de services au cabinet Audi conseil Études et assistance puis à INADES-Formation. Il travaille ensuite comme inventaire au niveau de l’AMASOT (Association pour le marketing social au Tchad) et de février 2008 à Mai 2017, il a été employé de la Banque commercial du Chari (BCC)



Nommé par décret no 491/PCMT/PMT/MATD/2022 du 16 février 2022, il a été intronisé le 21 février, nouveau Gong Kadjonka IV de la communauté Moundang après le décès de son feu père Ahmadou Payanfou.



Comme langue, il parle le français, l’arabe et l’anglais.

