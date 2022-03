PODCAST-Le collectif d’avocats des victimes de Sandana réclament justice. Ils ont fait un point de presse ce jeudi, 03 mars pour demander au gouvernement de traduire les auteurs du massacre de Sandana devant la justice, car selon eux, on ne sait comment évolue ce dossier et où se trouvent ces derniers? Me Midaye Guérimbaye est l’un des avocats des victimes.