POODCAST- « Construire les droits de l’homme doit être l’ombre de notre corps qui ne doit jamais nous quitter et en même temps notre miroir qui doit nous rappeler que chaque jour l’autre est moi et moi je suis l’autre », déclaration du secrétaire général de l’Alliance des défenseurs des droits l’homme et de l’environnement au Tchad (ADHET)Abba Daoud Nangdjédé, à l’occasion de la journée de droits de l’homme commémorée le 10 décembre. C’est un enregistrement de la radio Tchad.