Plus de 40% d’humains mangent mal (rapport)

Le rapport sur la nutrition mondiale 2021 alerte notamment sur la malbouffe qui concerne plus de 40% de personnes.

Selon ce rapport, dans le monde, 192 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance, 45,4 millions sont émaciés et 38,9% millions sont en surpoids. Plus de 40% d’humains ( 2,2 milliards de personnes) sont maintenant en surpoids ou obèses.

Cependant, certains pays affichent des progrès prometteurs. Par exemple, d’après le rapport, sur les 194 pays évalués, 105 sont en bonne voie pour atteindre l’objectif de lutte contre le surpoids chez les enfants et plus d’un quart sont en bonne voie pour atteindre les objectifs de retard de croissance et d’émaciation. Toutefois, les niveaux d’anémie ne montrent pas de progrès ou d’aggravation dans 161 pays.

« Aucun pays n’est en passe d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation de sel ou de stopper l’augmentation de l’obésité chez les adultes », signale le document. Dans la région d’Afrique, aucun pays n’est en passe d’atteindre les objectifs relatifs aux maladies non-transmissibles (MNT) liées à l’alimentation, et les seuls pays en passe d’atteindre à la fois l’hypertension artérielle et les objectifs de diabète sont quelques pays occidentaux à revenu élevé, note le rapport qui tire ses sources notamment de l’UNICEF et l’OMS.

« Il est clair que toutes les parties prenantes doivent redoubler d’efforts et prendre des mesures énergiques pour lutter contre la mauvaise alimentation sous toutes ses formes », souligne le document.