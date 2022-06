Pénurie de gaz : le syndicat national du secteur de gaz se prononce

Le président du syndicat national du secteur de gaz (Synaseg) a animé, ce vendredi 17 juin, une conférence de presse relative à la pénurie de gaz constatée sur l’ensemble du territoire ces derniers jours.

Face aux hommes de médias, le président du syndicat du secteur gazier, Mahamat Guidam Moussa, a soulevé les contraintes du marché de gaz. Il a cité entre autres : le manque de régulation, la concurrence déloyale, le chevauchement des décisions entre la direction de l’Arsat et la direction de la raffinerie (SRN) pour superviser le secteur ; le népotisme et le favoritisme au sein de l’Arsat et de la raffinerie, la distribution inéquitable du gaz sortant de la raffinerie et du gaz importé, l’octroi du permis d’importation à un seul marketer (Gazcom) qui utilise le gaz à sa convenance sans donner aux autres ; le retard de paiement de la subvention du gaz rechargé ; la suspension de paiement de la subvention des kits de bouteilles vendues ; l’octroi abusif des agréments de fonctionner aux entrants du secteur gazier alors que la production est déficitaire, etc.

Pour le président, le problème se situe au niveau de l’offre qui est inférieure à la demande. Il relève que la quantité de gaz produite au niveau de la raffinerie est insuffisante et de surcroît mal distribuée.

Pour juguler la crise, Mahamat Guidam Moussa propose les solutions suivantes : distribuer équitablement le gaz sortant de la raffinerie et le gaz importé entre les marketeurs suivant une programmation validée par l’Arsat et le syndicat ; autoriser les autres marketeurs ayant la logistique d’importer du gaz ; suspendre l’attribution de nouvel agrément aux entrants car le nombre de marketeurs est élevé et le gaz est insuffisant ; l’État doit payer les subventions qui s’élève à hauteur de trois milliards.