(ok)Le film ”Lingui” de Mahamat Saleh remporte le Prix spécial de l’Assemblée nationale du Burkina Faso

En lice à la dernière édition du Fespaco au Burkina, le film de Mahamat Saleh Haroun remporte un prix.



Il s’agit du « Prix spécial Assemblée nationale du Burkina Faso » . Ce titre vise à promouvoir et défendre les valeurs démocratiques et de liberté des peuples, encourager la créativité des cinéastes dans la promotion du travail parlementaire, promouvoir la citoyenneté et L’égalité, soutenir les productions cinématographiques de qualité.



Le prix fait également la promotion du respect des lois et des principes de bonne gouvernance.