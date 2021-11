“Nous voulons ramper jusqu’à la primature”, porte-parole des personnes handicapées

Des personnes handicapées ont manifesté ce 4 novembre. Ils réclament la libre circulation des tricycles sur le pont de N’gueli afin de leur permettre de faire le commerce entre N’Djamena et Kousseri, la ville camerounaise située de l’autre côté du fleuve Logone. Ils ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène.

Après avoir essayé à plusieurs reprises des pourparlers avec le gouvernement pour la levée de barrière sur le pont de N’gueli, des personnes handicapées passent à une vitesse supérieure. Elles ont pris d’assaut la voie qui passe devant l’ambassade des États-Unis tôt le matin. Ils ont rampé jusqu’à la devanture de l’hôpital Notre dame des apôtres, avant d’être stoppées par des tirs de gaz lacrymogènes.



“Nous avons manifesté dans la logique de nos revendications pour l’ouverture de la route de N’gueli. Nous voulons que le gouvernement lève la barrière”, indique le porte-parole des personnes handicapées, Ali Oussignbedé Justin.



Ce ras-le-bol intervient après plusieurs tentatives de négociation que ces derniers ont engagé avec les autorités. “On était parti voir le DGA de la police à deux reprises mais il n y a pas gain de cause”.



Cette manifestation fait suite à un préavis que l’Association d’entraide des personnes handicapées au Tchad (AEPHT), a lancé il y a deux jours. “Nous voulons ramper jusqu’à la primature. Mais la police était venue tirer de gaz lacrymogène sur nous”.



D’après eux, cinq personnes handicapées ont été blessées et amenées à l’hôpital.



La police a voulu les ramasser dans son véhicule. Les personnes handicapées ont opposé un refus. Elles ne comptent pas s’arrêter là. “Ça ne s’arrête pas aujourd’hui, le 10 nous allons ramper encore”.



D’après les personnes handicapées pendant les pourparlers, ils ont voulu s’organiser afin d’exercer dans la transparence vis-à-vis de l’État. “Nous leur avons demandé juste deux mois d’essai, nous allons confectionner des badges pour qu’ils nous identifient et on traverse. Chaque un mois, nous ferons des rapports pour leur remettre mais ils ont refusé”.